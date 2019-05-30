Комаровой пожаловались на плохое качество новых парков и детских площадок в Нефтеюганске

Общественники Нефтеюганска сообщили губернатору Наталье Комаровой о низком качестве работ по благоустройству в городе. Парки, детские площадки, которые благоустроили пару лет назад, выглядят неустроенными и неуютными. Одна из причин – подрядчики используют некачественные материалы и не доделывают запланированные работы. Представитель ОНФ задавала свой вопрос, находясь на одном из таких объектов – детской площадке в микрорайоне 16А. Общественница показала проект этой территории, он кардинально отличался от реальности. В глаза бросается то, что на картинке площадка огорожена зеленой изгородью, на деле нет даже железного ограждения, площадка опасна.

Представитель ОНФ спросила Комарову, что нужно сделать, чтобы качество работ, на которые выделяют деньги и из бюджета (федерального, регионального, местного), и из кошельков самих жителей, было нормальным. «Ни муниципальные заказчики, ни подрядчики не реагируют на замечания жителей», – резюмировала автор вопроса в рамках прямой линии 30 мая 2019 года.

Наталья Комарова не нашла ответа, она только предположила, что работа по контролю была организована в Нефтеюганске не очень эффективно. Не смог ничего внятного сказать глава города Сергей Дегтярев. Он заявил, что все объекты в рамках благоустройства комфортной городской среды принимают не только чиновники, но и общественники. После этого губернатор спросила у самой общественницы, что же делать.

Девушка предположила, что нужно обязать подрядчиков показывать людям настоящие проекты, а не приукрашенные. И что нужно штрафовать исполнителей, которые делают работы некачественно.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 30.05.19

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