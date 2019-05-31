В Югре мошенники заставили бабушку набрать кредитов на 6 млн рублей

В Сургуте пенсионерка, которой 71 год, отдала мошенникам почти 6 млн рублей, пытаясь получить компенсацию за крем. Женщина не сразу поняла, что ее обманули, она набрала несколько кредитов, чтобы переводить все новые и новые суммы злоумышленникам. Всего пожилая югорчанка сделала 35 переводов. Схема обмана – самая банальная. Пенсионерке сказали, что ей положена компенсация за БАДы, которые она, якобы, покупала. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.

В пресс-службе управления МВД ХМАО раскрыли схему манипуляций. Сначала пенсионерке позвонил мужчина, который представился руководителем контрольно-ревизионной комиссии. Неизвестный сообщил, что женщине положена компенсация – 146 тыс. рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее делала заказ БАДов.

Пострадавшая вспомнила, что двумя годами ранее приобретала крем за 7 тыс. рублей и поверила. Злоумышленники рассказали ей, что она должна оплатить комиссию – 31 тыс. рублей. Деньги, якобы, вернут. После этого позвонил другой мужчина и сказал, что нужно еще 90 тыс. рублей в качестве налога. Но женщина получит скидку, так как она ветеран труда. Когда бабушке стали звонить и дальше, она пошла в банк и оформила кредиты.

Общая сумма переводов, которые она совершила – 5,8 млн рублей.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 30.05.19

В Югре осудили начальника полиции за взятку ФСБ. / Комаровой пожаловались на плохое качество новых парков и детских площадок в Нефтеюганске. / Губернатор Моор отказался менять программу «Сотрудничество». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»