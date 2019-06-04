В Югре полиция занялась делом студента, купившего макет автомата Калашникова

В Югре студент пытался купить муляж автомата Калашникова, но его обманули. Юноша заплатил деньги, но товар так и не получил. Об инциденте рассказывает 3 июня 2019 года пресс-служба МВД ХМАО.

18-летний студент одного из вузов Ханты-Мансийска нашел на «Авито» объявление о продаже массогабаритного макета автомата Калашникова. Он написал продавцу и договорился о покупке. В качестве задатка югорчанин перечислил 6 тыс. рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, уточнили в окружном полицейском главке.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.06.19

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