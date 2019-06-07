Власти Югры выделят деньги из резервного фонда из-за скотомогильника с сибирской язвой

Власти Югры выделят дополнительное финансирование Ханты-Мансийскому району для обустройства старого могильника сибирской язвы. Из резервного фонда округа направят на эти цели 2,3 млн рублей. Об этом сообщается в документах правительства ХМАО. Речь идет о сибиреязвенном захоронении в поселке Кирпичный.

«Средства позволят администрации Ханты-Мансийского района позволят выполнить предписание ветеринарного надзора по проведению мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны указанного выше сибиреязвенного захоронения», – говорится в документации.

Всего на территории Югры два захоронения зольных остатков трупов животных, павших от сибирской язвы. В Ханты-Мансийске в районе ИВС (сжигание трупов павших животных в 1943 году) и поселке Кирпичный Ханты-Мансийского района (сжигание трупов павших животных в 1931 и 1943 годах).

Вспышка сибирской язвы случилась на Ямале в 2016 году. Поражены оказались не только олени, но и люди. Основной причиной ученые назвали потепление и вскрытие старых могильников, а также возможное нарушение маршрутов каслания. Тогда же встал вопрос о том, что поголовье оленей в ЯНАО нужно сокращать.

Ханты-Мансийский район, служба информации

Ханты-Мансийский район. Другие новости 06.06.19

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