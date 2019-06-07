В Нижневартовском районе задержали группу, которая качала конденсат на месторождении

В Нижневартовском районе силовики задержали преступную группу, которая хотела выкачать газовый конденсат. Злоумышленники сделал врезку в нефтепровод и приготовили необходимые устройства для хищения углеводородов.

Группу задержали оперативники ОЭБ и ПК совместно с сотрудниками ФСБ по Тюменской области. Это мужчины 1968 и 1976 годов рождения – они находятся под подпиской о невыезде, и еще один мужчина – он задержан, сообщают в пресс-службе управления МВД ХМАО в пятницу, 7 июня 2019 года.

Ресурсы злоумышленники хотели похитить из конденсатосборников, расположенных на лицензионных участках нескольких месторождений Нижневартовского района. Ущерб, который они причинили, составил 250 тыс. рублей. Мужчины использовали автомобили марки «КамАЗ» (автоцистерны) и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. В ч. 3 ст.158 УК (кража). Кроме того, силовики ищут и других причастных к преступлению.

Нижневартовский район, служба информации

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