В Сургуте ОМОН накрыл склад с десятками тысяч бутылок суррогата (ВИДЕО)

В Сургуте полиция с участием Росгвардии обнаружила склады с контрафактным алкоголем на сумму около 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыте контрафактой продукции.

Как сообщает пресс-служба управления МВД ХМАО, сотрудники полиции при участии Росгвардии обнаружили на улицах Сосновой и Промышленной склады, на которых находилось более 43 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Стражами порядка также были выявлены магазины, в которые поставлялся контрафактный алкоголь.

Против директора и двоих работников склада было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 07.06.19

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