В Сургуте во время отдыха в компании утонул 16-летний юноша

В Сургуте во время отдыха с друзьям утонул подросток. ЧП случилось 7 июня 2019 года вечером. Уже известно, что 16-летний юноша не умел плавать. Проверку по факту трагедии проводит следственное управление СК ХМАО.

«Несмотря на запрет купания, все подростки купались на мелководье. 16-летний юноша, не умеющий плавать, утонул. По версии следствия, подросток попал в яму, откуда не смог выбраться», – рассказали в ведомстве.

Тело юноши достали из воды водолазы. Никаких повреждений силовики не обнаружили при визуальном осмотре.

Пока решение о возбуждении или невозбуждении дела не принято.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 08.06.19

Мэрия Нягани больше не доверяет чиновнику, у которого жили проститутки. / Полпред Цуканов хочет научить уральских чиновников разговаривать с людьми. / Тюмень и Югра уже не привлекают бизнесменов так, как раньше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»