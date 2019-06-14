Министр Мединский в Когалыме похвалил Комарову и наградил Алекперова

Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил президента «Лукойла» Вагита Алекперова за вклад в российскую культуру. Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила от министра благодарность, как и сотрудники компании «Лукойл». Федеральный чиновник прибыл в Югру с рабочим визитом и посетил вотчину нефтяной компании.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, благодарности объявили за активное участие в возведении филиала Малого театра в Когалыме. «Находиться в Малом театре не в Москве – необычное ощущение, – сказал Мединский. – Малый театр – один из ярких культурных символов нашей страны, поэтому я поздравляю жителей округа с тем, что у них появилась возможность видеть в оригинале спектакли». Министр похвалил здание театра и назвал прекрасным его технический комплекс. Сам проект Мединский охарактеризовал, как «беспрецедентный».

Президент компании Вагит Алекперов получил от министра нагрудный знак «За вклад в российскую культуру». Вручение государственных наград прошло в филиале академического Малого театра в Когалыме.

Министр выразил надежду, что Когалым станет «театральным культурным центром» для Западной Сибири, и отметил важность региона для экономики страны. «Когалым – город небольшой, но очень важный для нашей страны, – отметил Мединский. – Нам важно, чтобы люди, которые здесь работают, получали все, что можно получить в столице, и даже больше».

Филиал государственного академического Малого театра открылся в Когалыме 22 марта. Его строили в рамках трехстороннего соглашения между Минкультуры России, правительством Югры и «Лукойлом».

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 13.06.19

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