В Югре загорелось газовое оборудование во время грозы

В Нижневартовске в понедельник, 17 июня 2019 года, случилось возгорание на газоперерабатывающем заводе компании «Сибуртюменьгаз». Оно не повлекло аварии и пожара. Об этом сообщают в региональном главке МЧС.

«Сообщение о возгорании поступило в 12:23 диспетчеру Нижневартовского гарнизона пожарной охраны. ЧП возникло на технологическом оборудовании Нижневартовского ГПЗ. На момент прибытия пожарных подразделений горение не наблюдалось. Подача газа переведена на аварийный факел, установка не повреждена», – сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

Там добавили, что завод работает в штатном режиме. Пострадавших нет. Никаких угроз для окружающей среды тоже нет.

В пресс-службе компании «Сибур» добавили, что ЧП случилось из-за грозы – в оборудование попала молния. Фактически это штатное событие. «Случилось попадание молнии в свечи рассеивания с их последующим воспламенением», – сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что в течение часа горение было ликвидировано.

Справка: свеча рассеивания предназначена для рассеивания в верхних слоях атмосферы постоянных, аварийных и периодических сбросов горючих газов на нефтяных и газовых промыслах.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 17.06.19

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