Следователи хотят забрать дело об избиении малышей в детсаду ХМАО в свое производство

Следственный комитет хочет забрать дело об избиении малышей в детском саду Радужного в свое производство. Об этом сообщает ведомство во вторник, 18 июня 2019 года.

Речь идет о расследовании в отношении сотрудника одного из детских садов Hадужного. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе окружного полицейского главка, родители сообщили в полицию о том, что с детьми в дошкольном учреждении обращаются жестоко, возможно, применяют силу к малышам. После проверки городской отдел полиции возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Дело было возбуждено несколько дней назад – 13 июня 2019 года. Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники добавлял, что речь идет о детском саде «Буратино».

Сегодня в СУ СК ХМАО пояснили, что пока вопрос о передаче дела не решен – такое решение принимает прокуратура. «С целью проведения всестороннего и полного расследования перед прокурором инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по городу Радужный», – говорится в сообщении следователей.

Получить комментарии надзорного ведомства пока не удалось.

Радужный, служба информации

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