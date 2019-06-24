В Сургуте женщины выпрыгнули из окна, спасаясь от убийц

В Сургуте будут судить жителя подмосковных Химок за попытку убийства бывшей жены и ее сожителя. В 2018 году 34-летний мужчина вместе с другом и знакомым, который не знал о планируемом преступлении, приехал в Югру, где проживала экс-супруга, и организовали наблюдение за ее передвижением. Также в процесс был вовлечен брат жертвы.

Девушка со своим новым возлюбленным арендовала квартиру. В марте обвиняемые проникли в квартиру, которую арендовали девушка и ее новый возлюбленный. Кроме пары в тот день в помещении находилась хозяйка квартиры. Сначала мужчины избили женщин, затем принялись за мужчину. Сначала они били его молотком, а потом выстрелили из пистолета в область головы. В это время испуганным женщинам удалось выпрыгнуть из окна второго этажа. Они остановили проезжавший автомобиль, уехали и вызвали полицию.

Подумав, что потерпевший от полученного ранения скончался, обвиняемые скрылись с места преступления, но через непродолжительное время все обвиняемые были задержаны. Как сообщают в СУ СКР по ХМАО, в зависимости от роли каждого четверо мужчин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия), ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Пострадавшему мужчине удалось выжить – он получил ранение щеки и многочисленные переломы костей лица.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 20.06.19

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