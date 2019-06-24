В Югре глава района отправится под суд за хищение бюджетных денег

В Югре будут судить бывшего главу Советского района Сергея Удинцева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и организации хищения чужого имущества, вверенного виновному.

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 года чиновник похитил бюджетные деньги, предназначавшиеся для строительства жилых домов в городе Советский. Свыше 21 млн рублей были перечисления с расчетного счета Фонда «Жилище» (учредитель – районная администрация) на расчетный счет ООО «Отделстрой», а затем – на счет аффилированной с Удинцевым компании за работы, которые фактически не выполнялись.

«Также обвиняемый потребовал от начальника управления архитектуры и капитального строительства администрации подписать акт о приемке выполненных работ по строительству сетей телефонизации в Советском районе, которые фактически не выполнялись. После подписания указанных документов деньги в сумме свыше 9 млн рублей были перечислены на счет одного из акционерных обществ», – сообщает СУ СКР по ХМАО. –

Кроме этого, обвиняемому инкриминируется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в результате которых ООО «Отделстрой» понесло убытки в сумме свыше 70 млн рублей.

«Так, обвиняемый потребовал от руководства ООО «Отделстрой» расторгнуть заключенный ранее контракт с администрацией Советского района на реализацию Обществом для нужд администрации 14 благоустроенных квартир, а также при строительстве ледового дворца в г. Советский потребовал от руководства указанного Общества заключить фиктивные договоры субподряда, на основании которых «Отделстрой» оплатил работы фактически выполненные своими силами или силами привлеченных реальных субподрядных организаций», – рассказали в следственном комитете.

Сергей Удинцев ушел в отставку досрочно в марте 2016 года. В конце 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, в конце января 2018 года он был задержан.

Советский район, служба информации

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