В Югре вахтовик заставлял детей снимать порнографические фото

В Югре судили вахтовика из Томска, который развращал несовершеннолетних. Молодой мужчина приезжал на работу в округ и через социальные сети вступал в переписку с детьми и подростками. Он входил к ним в доверие, затем заводил разговоры на тему секса, принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять ему снимки, а также сам отправлял детям свои фотографии порнографического характера.

«Преступные действия мужчины были пресечены после того как одна из потерпевших рассказала о переписке родителям, а они немедленно сообщили о преступлении в полицию, – сообщили в СУ СКР по ХМАО. – Всего от действий подсудимого пострадали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из разных регионов России: Ханты-Мансийского автономного округа, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также из других субъектов».

Суд признал мужчину виновным в совершении 20 преступлений, предусмотренных статьями 132, 135, 242, 242.1 УК РФ. Речь о действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевших, о развратных действиях в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, распространении порнографических материалов, а также изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

Ближайшие 9 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.06.19

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