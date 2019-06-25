Югорские дети отравились в ресторане поезда. Одного пришлось госпитализировать в Екатеринбурге

Воспитанники сургутской детской спортивной школы отравились в поезде, возвращаясь из Анапы. Шестьдесят детей и пять тренеров ехали из оздоровительного лагеря до Екатеринбурга, где должны были пересесть на поезд до Сургута.

Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. На станциях «Челябинск» и «Екатеринбург-Пассажирский» за медицинской помощью обратились шесть детей, один ребенок был снят с поезда в Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.

Остальные несовершеннолетние в госпитализации не нуждались, но сопровождались медицинскими работниками РЖД до станции «Сургут».

По факту массового отравления Уральским следственным управлением на транспорте СКР проводится доследственная проверка. «Проведен осмотр места происшествия, опрошен тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медицинский персонал, запрошена документация относительно поездки несовершеннолетних. Проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего совместно с Роспотребнадзором. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Сургут, служба информации

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