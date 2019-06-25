В югорском лесу обнаружены неизвестные гигантские рептилии (ФОТО)

Житель Югры поднял по тревоге сургутское управление Природнадзора. Мужчина обнаружил в лесу Сургутского района огромных неизвестных рептилий белого цвета. Он сообщил, что увидел нечто похожее на огромных питонов или анаконд.

Опасаясь за жизнь и здоровье, югорчанин не стал близко подходить к змеям и сфотографировал их издалека. Рептилии, по его словам, не двигались, производили впечатление мертвых.

На место срочно выехали инспекторы сургутского управления Природнадзора Югры совместно с зоологом – кандидатом биологических наук, доцентом кафедры экологии и биофизики СурГУ и представителем НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».

«Было проведено обследование территории, указанной заявителем в районе реки Большая Моховая. Установлено, что «огромные змеи», являются сорбирующими боновым заграждением, – отчитались в ведомстве. – Сотрудники компании «Сургутнефтегаза», разрабатывающие Восточно-Сургуское месторождение, на территории которого оказались «змеи», боновые заграждения сразу убрали. Факты, указанные в сообщении, не подтвердились, нарушений природоохранного законодательства не выявлено».

Фото – сайт Природнадзора

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 25.06.19

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