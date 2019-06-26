В Югре объявлено штормовое предупреждение

В Югру пришла непогода. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня по восточной половине округа местами будет сильный дождь с грозой и ветром порывами до 18-23 м/с.

В МЧС традиционно просят граждан быть внимательными в период действия неблагоприятных погодных явлений и соблюдать рекомендации. В частности, по возможности не выходить из дома, отложить загородные поездки и походы, не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.06.19

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