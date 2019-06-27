Югорский казак-алиментщик спрятался от приставов в Сочи

Югорские приставы отыскали злостного алиментщика, несколько лет уклонялся от выплаты денег на содержание дочери. В общей сложности мужчина был должен 340 тыс. рублей. Алиментщик пропал, при этом никакого имущества на нем не числилось.

Поскольку родители мужчины переехали в Краснодарский край югорские приставы предположили, что и он может быть там. Вскоре приставы установили новое место жительства должника и место его трудоустройства. Мужчина работал в районном казачьем обществе города Сочи.

«Сотрудником Службы незамедлительно было отправлено постановление об обращении взыскания на заработную плату отца-алиментщика и наконец, обязанность по содержанию ребенка начала исполняться. Теперь пристальное внимание к должнику продолжат осуществлять уже судебные приставы Краснодарского края», – рассказали в пресс-служба УФССП России по ХМАО – Югре.

Покачи, служба информации

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