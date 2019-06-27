В Югре началось формирование нового состава Общественной палаты. Депутаты окружной думы 27 июня определились со сроками приема предложений по кандидатурам от общественных объединений. Документы можно подать в думу со 2 по 30 сентября 2019 года.

Напомним, срок полномочий членов Общественной палаты Югры истекает 7 декабря 2019 года. Пятый состав ОП состоит из 44 человек.

Формирование шестого состава будет проходить по-новому порядку. Губернатор Югры после консультаций с общественными, научными, религиозными и другими объединениями утвердит пятнадцать членов ОП по представлению зарегистрированных в автономном округе структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Затем дума ХМАО утвердит еще пятнадцать членов палаты по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.06.19

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