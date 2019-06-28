В ДТП в Советском районе погибли трое 18-летних югорчан

В Югре погибли в аварии трое юношей. ДТП произошло на 409 км автодороги «Югра» в Советском районе вечером 27 июня. 18-летний водитель «Рено Логан» двигался со стороны поселка Пионерский в сторону Югорска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Опель».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое 18-летних пассажиров «Рено Логан», жители поселка Пионерский. Водитель автомашины «Опель» доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами», – сообщили в УМВД по ХМАО. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Советский район, служба информации

Советский район. Другие новости 27.06.19

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