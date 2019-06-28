Юрий Чайка назначил нового прокурора в Югре

Генпрокурор России Юрий Чайка назначил нового сургутского прокурора Уральской транспортной прокуратуры. Эту должность на пять лет занял Алексей Шаромов.

Шаромов окончил Московскую государственную юридическую академию, служит в органах прокуратуры с 2009 года. В разное время он замещал должности помощника прокурора Оричевского района Кировской области, помощника прокурора Первомайского района Кирова, старшего помощника Сургутского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры.

В октябре 2014 года был назначен заместителем Сургутского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры.

Сургут, служба информации

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