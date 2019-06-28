Муниципалитетам Югры дали деньги на создание площадок для накопления мусора

Власти Югры выделяют из бюджета почти 302 млн рублей на дотации. Шесть муниципалитетов получат деньги на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. В пятницу, 28 июня, такое решение было принято на заседании окружного правительства.

Дотации будут предоставлены Белоярскому, Березовскому, Кондинскому, Октябрьскому, Сургутскому, Ханты-Мансийскому районам.

«Они носят целевой характер, в том числе для того, чтобы обеспечить муниципалитеты ресурсами для создания площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, – сказала губернатор Наталья Комарова. – Задача руководителей этих территорий – своевременно ввести в эксплуатацию объекты».

Кроме того, дотации Кондинскому району позволят территории реализовать большой проект по переводу котельных муниципалитета с жидкого топлива на более экономичное и экологичное.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.06.19

Юрий Чайка назначил нового прокурора в Югре. / В ДТП в Советском районе погибли трое 18-летних югорчан. / В Югре началось формирование нового состава Общественной палаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»