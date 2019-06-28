российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июня 2019, 15:58 мск

Новости Югра

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Муниципалитетам Югры дали деньги на создание площадок для накопления мусора

Власти Югры выделяют из бюджета почти 302 млн рублей на дотации. Шесть муниципалитетов получат деньги на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. В пятницу, 28 июня, такое решение было принято на заседании окружного правительства.

Дотации будут предоставлены Белоярскому, Березовскому, Кондинскому, Октябрьскому, Сургутскому, Ханты-Мансийскому районам.

«Они носят целевой характер, в том числе для того, чтобы обеспечить муниципалитеты ресурсами для создания площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, – сказала губернатор Наталья Комарова. – Задача руководителей этих территорий – своевременно ввести в эксплуатацию объекты».

Кроме того, дотации Кондинскому району позволят территории реализовать большой проект по переводу котельных муниципалитета с жидкого топлива на более экономичное и экологичное.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.06.19

Юрий Чайка назначил нового прокурора в Югре. / В ДТП в Советском районе погибли трое 18-летних югорчан. / В Югре началось формирование нового состава Общественной палаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Югра, Урал, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика,

Новости партнеров