В Югре бюджетникам не дают отпуск без справки об оплате коммуналки (ДОКУМЕНТ)

Власти Советского района ХМАО решили давать отпуск только сотрудникам бюджетных организаций только после предоставления справки об отсутствии долгов по коммунальным услугам. Об этом стало известно из официального письма замглавы администрации района по строительству и ЖКХ Александра Уланова к замглавы по соцразвитию Людмиле Носковой.

«В связи с началом отпускного периода прошу вас обязать всех руководителей бюджетной сферы согласовывать сотрудникам заявление на отпуск при предъявлении ими справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги», – говорится в письме. Документ обнародовал бывший депутат думы Югорска Антон Пантин.

«Это практически рабство. Еще чуть-чуть и начнут требовать оформлять кредиты для «нужных» людей или безвозмездно передавать органы для трансплантации», – говорит Пантин и добавляет, что законность действий заместителя главы Советского района Уланова обязаны проверить надзорные органы на предмет превышения служебных полномочий.

В прокуратуре ХМАО уже заинтересовались документом. В пресс-службе попросили корреспондента «Нового Дня» отправить копию письма, подписанного Улановым, чтобы передать его прокурору округа для принятия решения о проведении проверки.

Позицию руководства администрации Советского района узнать не удалось – Александр Уланов с 9 часов утра отсутствует на рабочем месте. В его приемной посоветовали обратиться к председателю Комитета по развитию коммунального комплекса Евгении Цымерман, однако в ее кабинете никто на звонки не отвечает.

Советский район, служба информации

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