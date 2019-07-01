В Сургуте нашли бочку с расчлененным мужчиной

Житель Сургута, в июне гуляя в лесу с собакой, нашел пластиковую бочку с останками человека. Криминалистам удалось установить личность убитого по папиллярным узорам пальцев рук (ранее мужчина был судим, дактилоскопическая информация имелась в базе данных полиции). Следователи возбудили уголовное дело и уже предъявили обвинение 29-летнему родному брату убитого.

Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, преступление было совершено еще в ноябре 2016 года. Брат обвиняемого потерял работу, после чего стал проживать с родственником в одной квартире, при этом вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и наносил ему побои.

«Спустя месяц, в ходе одной из ссор обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего топором по голове, после этого вынес тело на балкон. С наступлением весны обвиняемый вывез расчлененное тело в пластиковой бочке в лес», – рассказали в следственном комитете.

Стоит отметить, что с заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы никто не обращался.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 01.07.19

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