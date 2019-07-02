В Югре осудили женщину, которая дала взятку ФСБ за избавление от конкурентов

В Нижневартовске осуждена директор компании, которая за взятки обеспечивала мигрантам сдачу русского языка и истории. Более того, она не только брала взятки, но еще и пыталась подкупить сотрудника ФСБ, чтобы он избавил ее от конкурентов.

«В период с июня 2015 по апрель 2017 руководитель получала деньги от иностранных граждан за фальсификацию сдачи экзаменов и обеспечение их положительной сдачи по русскому языку, истории РФ и основ законодательства РФ. Кроме того, в апреле 2017 года виновная передала взятку в размере более 500 тыс. рублей сотруднику отдела ФСБ в ХМАО для незаконного возврата изъятых у нее ранее предметов и документов, касающихся незаконной деятельности по приему экзаменов, а также за устранение конкурентов на рынке оказания миграционных услуг в Нижневартовске», – говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО.

Женщину обвинили в даче взятки (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ и мелком подкупе (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ).

Суд решил, что она должна провести 8 лет в колонии и заплатить штраф – около пяти млн рублей. Наказание за мелкий подкуп она отбывать не будет – истекли сроки давности.

Нижневартовск, служба информации

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