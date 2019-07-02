В Югре будут судить летчика, который сломал вертолет об дерево в Сахаре

В Югре будут судить командира «Ми-8», который сломал вертолет в Сахаре. Инцидент произошел в январе 20017 года.

Воздушное судно авиакомпании «СКОЛ» совершило посадку в аэропорту города Эль-Аюн, после чего начал двигаться по аэродрому в сторону стоянки.

«В ходе руления обвиняемый допустил столкновение рулевого винта с деревом, в результате чего оказались повреждены винт и лопасти рулевого винта, что повлекло для собственника ущерб в размере более 2,5 млн рублей», – рассказали в Следственном комитете РФ.

Командир обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Как сообщили в уральском следственном комитете на транспорте, в ходе предварительного следствия допрошено 15 человек, проведены осмотры и выемки видео и фотоматериалов, проведена летно-техническая экспертиза. Уголовное дело направлено в суд.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 02.07.19

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