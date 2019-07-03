В Югре продают суррогатное масло несуществующего производителя

В Нягани нашли фальсифицированное сливочное масло. Продукт использовали в одном из кондитерских цехов города. На упаковке сообщалось, что масло «Традиционное» (м.д.ж. 82,5%, произведено новосибирским ООО «ТОРГСИБ-НСК») сделано из высокожирных сливок, однако проверка показала, что продукт состоит из растительного жира.

«Таким образом, молочная продукция является не маслом, как это заявлено на упаковке, а молокосодержащим продуктом», – уточнили в Роспотребнадзоре по ХМАО. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ведется производство по приостановлению действия декларации о соответствии.

Сведения о производителе направлены в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. При этом получен ответ, что по заявленному адресу предприятие отсутствует.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 03.07.19

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