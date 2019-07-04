Губернатор Комарова пригласила детей из затопленной Иркутской области пожить в палаточном лагере Югры

Власти Югры предложили помощь пострадавшей от наводнения Иркутской области. Как говорится в письме на имя губернатора Сергея Левченко, округ готов принять в оздоровительные организации детей из затопленных территорий.

«Губернатором Натальей Комаровой дано поручение проработать механизмы помощи нашим согражданам из Иркутской области. И сегодня Югра готова принять на летние каникулы две группы ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Первая смена для них начнется 8 июля, вторая – 24 июля. Двухнедельные смены будут проходить на площадке регионального молодежного центра, где организован палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Мастерская технологий будущего», – рассказал заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

По его словам, программой смены предусмотрено проведение множества мероприятий спортивной, музыкальной, патриотической направленности.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.07.19

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