В Югре мужчина истязал приемного ребенка

В Югре будут судить 53-летнего жителя Урая, который истязал подростка. Мальчик находился под опекой своей родственницы и проживал совместно с женщиной и ее мужем. При этом мужчина систематически издевался над ребенком.

«Мужчина, ложно понимая процесс воспитания, используя малозначительные поводы, наносил подростку побои – ударял головой о мебель, бил руками и обувью по голове и лицу», – сообщили в СУ СКР по ХМАО. Об истязаниях стало известно после смерти опекунши. Подросток переехал жить к тете и рассказал ей о том, что с ним делали в предыдущей семье. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.

В отношении жителя Урая возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Он признал свою вину и вскоре предстанет перед судом.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 04.07.19

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