«И всюду меркантильный дух»: замгубернатора Югры написал эссе об окружных ярмарках

Заместитель губернатора Югры по экономическому развитию Николай Милькис решил поделиться с населением своми впечатлениями от окружных ярмарок. На странице в «Facebook» чиновник признался, что не равнодушен к уличной торговле и сам любит поторговаться.

«Казалось бы, очень простое мероприятие – ярмарка, а вызывает массу впечатлений, эмоций, в основном положительных, – начинает рассуждение Милькис. – Я сам любитель ярмарок...прикупить свежий товар, поторговаться (для кого-то это самое привлекательное), пообщаться с самим производителем, послушать кто что поёт».

Милькис поясняет, что ярмарка – это не только место, где торгуют продовольствием, но и культурная составляющая. Потом он отвлекается и сообщает, что в прошлом году на товарах земли Югорской ему удалось поздравить победителей конкурса «Лучший товар Югры».

«К чему я это?», – неожиданно спрашивает Николай Милькис и тут же отвечает, что – к докладу, который он сделал на прошедшем заседании думы Югры на тему деятельности ярмарок в 2018 году.

Затем чиновник решил устроить подписчикам небольшой ликбез и сообщил, что в X-XII веках ярмарки на Руси назывались торжками. «Вычитал на портале культура.рф историю ярмарок», – объясняет источник своих знаний Милькис и перечисляет крупнейшие в старину торжки – Мологскую, Макарьевскую, Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки.

Однако концовка поста одним махом перечеркивает положительные характеристики, которые Милькис раздал ярмаркам в начале.

«И вот, что интересное для себя отметил и приведу для вас здесь – то, что написал о Макарьевской ярмарке Александр Пушкин», – интригует чиновник и приводит строки из романа «Евгений Онегин», как бы намекая на неспособность уличных торговцев вести цивилизованный бизнес:

Макарьев суетно хлопочет,

Кипит обилием своим.

Сюда жемчуг привез индеец,

Поддельны вины европеец,

Табун бракованных коней

Пригнал заводчик из степей,

Игрок привез свои колоды

И горсть услужливых костей,

Помещик – спелых дочерей,

А дочки – прошлогодни моды.

Всяк суетится, лжет за двух,

И всюду меркантильный дух.

Ханты-Мансийск, служба информации

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