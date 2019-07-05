В югорском поселке утонули мужчина и женщина

В Нижневартовском районе Югры спасатели достали из озера тела мужчины и женщины. Женщина 1980 года утонула в озере Мутное в городском поселении Излучинск. Обследовав 450 кв.м. акватории водолазы «Центроспас-Югория» извлекли тело погибшей и передали полиции.

В этот же день спасатели выезжали на протоку Окуневка в том же Излучинске. Там они вытащили из воды утонувшего мужчину 1976 года рождения.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 04.07.19

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