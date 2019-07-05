Нижневартовск получит премию от правительства Югры

Нижневартовск и Сургутский район названы лучшими муниципальными образованиями Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды в 2018 году. Таковы итоги конкурса, подведенные правительством округа.

За достижения в обеспечении экологической безопасности Нижневартовск и Сургутский район получат премии из бюджета – 360 тыс. рублей и 540 тыс. рублей соответственно. Распоряжение об этом подписал замгубернатора Геннадий Бухтин.

«Выплата денег победителям конкурса осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных госпрограммой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность»», – напоминают в правительстве Югры.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 05.07.19

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