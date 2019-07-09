В Югре мужчина дал взятку, чтобы никто не узнал об алкоголе на месторождении

В Югре будут судить сотрудника фирмы, который дал взятку, чтобы скрыть доставку алкоголя на месторождение. Он предложил 250 тыс. рублей сотруднику службы безопасности нефтегазовой компании за то, чтобы история со спиртным не была обнародована. Инцидент произошел в марте 2019 года. Подобности дела раскрывают в следственном управлении СК ХМАО во вторник, 9 июля 2019 года.

Охранник на месторождении Кондинского района выяснил, что на территорию объекта водитель фирмы-подрядчика провез алкоголь. Всего две бутылки, на на объекте действовал «сухой закон». Это нарушение, подрядчика за это должны были оштрафовать. Чтобы компанию не привлекали к ответственности и чтобы ее репутация осталась чистой, один из работников подрядчика попытался решить вопрос с помощью взятки.

«Представитель подрядчика предложил ответственному за соблюдение на месторождении пропускного режима за 250 тыс. рублей скрыть факт провоза алкоголя на объект», – говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО.

Передача денег проходила в Ханты-Мансийске под контролем правоохранительных органов. Обвиняемого задержали с поличным.

Санкция ч. 3 ст. 204 УК РФ предусматривает штраф до 1,5 млн рублей или в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.07.19

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