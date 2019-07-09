В Югре объявлено штормовое предупреждение. До конца ночи 9 июля в Нижневартовском и Сургутском районах прогнозируются очень сильные ливни, грозы и усиление ветра порывами до 18-23 м/с.

В МЧС напоминают, что в период непогоды необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 09.07.19

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