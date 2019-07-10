В Сургуте девушка воровала деликатесный сыр, чтобы обменять его на наркотики (ВИДЕО)

В Сургуте силовики поймали девушку, которая воровала дорогой сыр и продукты и продавала их, чтобы купить наркотики. Девушка характеризуется негативно и уже попадала в поле зрения силовиков. Она совершила несколько краж в разных магазинах.

«В конце мая поступило несколько заявлений от сотрудников сетевых магазинов о краже продуктов питания. В первом случае подозреваемая вынесла товар на сумму порядка 4 тыс. рублей, во втором случае девушка похитила дорогостоящий сыр на сумму порядка 5 тыс. рублей. Обе торговые точки расположены на улице Быстринская. Накануне была совершена еще одна кража на Пушкина», – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД ХМАО в среду, 10 июля 2019 года.

Девушку нашли по записям видеокамер. Когда ее доставили в полицию, она рассказала, зачем воровала. В отношении нее возбудили несколько уголовных дел по ст. 158 УК РФ (три кражи, два мелких хищения, а также попытка кражи).

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сургут, служба информации

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