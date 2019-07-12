Полицию Сургута возглавил силовик с Ямала

Новым главой МВД Сургута стал силовик с Ямала Руслан Кондрашов. Его в пятницу, 12 июля 2019 года, представил личному составу глава МВД ХМАО Василий Романица. Главный полицейский Югры проводит сегодня совещание в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД ХМАО.

До назначения Кондрашов работал в МВД Карелии на должности заместителя главы управления по оперативной работе. А в Карелию он прибыл вместе со своим начальником, глаовй управления МВД Дмитрием Сергеевым. Оба полицейских до Карелии работали на Ямале.

Согласно официальной справке, Кондрашов родился 14 июня 1976 года в Казахской ССР. Службу в органах начал 1995 году. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. Начинал службу в Ноябрьске, где его хорошо помнят.

Сургут, служба информации

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