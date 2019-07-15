В Сургуте сотрудник УК осужден за то, что ребенок упал с горки (ФОТО)

В Сургуте инженера УК признали виновным в том, что на детской площадке ребенок упал с горки и травмировался. По версии суда и следствия, мужчина должен был либо убрать опасную горку, либо сделать так, чтобы она была безопасной. Но он этого не сделал вовремя. По решению суда ему назначен один год ограничения свободы. Об этом рассказывают в пресс-службе следственного управления СК ХМАО.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Восьмилетняя девочка, играя на детской площадке, упала с горки и получила тяжелые травмы: головы, перелом руки и другие. «Девочка упала с мостика, соединяющего две игровые конструкции, поскольку с одной стороны мостик не имел ограждения. Инженер управляющей компании получил от руководства указание о восстановлении ограждения, но проявляя преступную небрежность, не организовал проведение этих работ», – объяснили следователи.

Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

фото – СУ СК ХМАО

Сургут, служба информации

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