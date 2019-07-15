В Югре поднялся шквалистый ветер: могут пропасть связь и электричество

В северо-западных районах Югры 15 июля ожидается шквалистое усиление ветра – до 18-23 м/с.

В МЧС предупреждают, что ветер может повалить слабоукрепленные конструкции, деревья, повредить стекла в зданиях, оборвать линии связи и электропередач. Также из-за плохой видимости могут произойти ДТП.

Кроме этого, спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.07.19

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