В Югре двухлетний малыш умер от удара током, когда мама вышла на кухню

В Лянторе (ХМАО) от удара током умер двухлетний малыш – он сунул пальцы в розетку, пока мама ненадолго отвлеклась. Трагедия произошла 15 июля 2019 года около 11 часов дня. В следственном управлении СК ХМАО раскрыли обстоятельства ЧП.

«По предварительным данным, ребенок находился дома под присмотром матери. Женщина ненадолго вышла из комнаты на кухню, мальчик нашел сетевой удлинитель, подключенный к розетке. Малыш сунул туда пальцы и получил удар током. Работники «скорой» констатировали смерть ребенка», – говорится в сообщении силовиков.

Следователи изучают условия, в которых воспитывался и проживал мальчик. Известно, что семья благополучная.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 15.07.19

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