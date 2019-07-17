Губернатор Комарова посетила ягодные плантации Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила княженичную и морошечную плантации в Ханты-Мансийском районе.

Проект реализуется компанией «Ягоды Югры», являющейся резидентом технопарка высоких технологий. Его цель – плантационное выращивание лесных и болотных ягод в условиях северного региона для глубокой переработки и производства продуктов питания.

Директор компании Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева занимается проектом с 2013 года. На сегодняшний день здесь заложены маточники арктической княженики финской и шведской селекции, болотной клюквы российской селекции.

«Конечная цель – плантации на сотни гектаров и много сортов дикоросов нашей, российской, селекции, – сказала Чайникова-Вахрушева. – Мы уже провели большую работу. Например, восстановили популяцию княженики, которая практически исчезла в наших краях, увеличили площадь ее произрастания и заставили плодоносить».

Наталья Комарова отметила, что необходимо замкнуть производство, «чтобы была максимальная переработка ягод».

В ХМАО считают плантационное выращивание ягод перспективным направлением развития отрасли заготовки и переработки дикоросов. Автономный округ стал первым регионом в России, предусмотревшим в мерах господдержки механизм стимулирования и развития плантационного выращивания экологически чистых ягод.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.07.19

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