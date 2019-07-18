В водоемах Когалыма, Нижневартовска и Мегиона слишком много паразитов

Югорский Роспотребнадзор обнародовал Результаты мониторинговых исследований воды из водоемов, в которых купаются жители. Пробы на микробиологические, санитарно-гигиенические и паразитологические исследования были взяты в 70 точках.
В результате лабораторных исследований выяснилось, что 23,6% проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам (мутность, цветность, содержание железа, запах) и в 1,9% проб выявлено превышение по микробиологическим показателям.
Самая плохая вода по санитарно-химическим показателям в водоемах Нижневартовска, Нижневартовского района и Мегионе. Затем следуют Пыть-Яхе, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Когалым, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район и Радужный.
По санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям не соответствуют нормам водоемы в Когалыме, в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе.
Ханты-Мансийск, служба информации
Ханты-Мансийск. Другие новости 18.07.19
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