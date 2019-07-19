Житель Нижневартовска украл игрушки, чтобы подарить их детскому дому

Житель Нижневартовска украл коробку с игрушками из дачного домика в одном из садово-огороднических товариществ.

Когда полиция задержала подозреваемого, он пояснил, что совершил преступление из добрых побуждений. Хотел передать игрушки ребятам из детского дома.

Стоит отметить, что до детдома вартовчанин не добрался – похищенные игрушки нашли у него в гараже. «В отношении 42-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ», – сообщили в УМВД по ХМАО и уточнили, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 19.07.19

Второе ЧП за день: борт «ЮТЭйра» снова не долетел до места назначения. / Прокуратура проверит обстоятельства экстренной посадки самолета «Ютэйр» в Екатеринбурге. / По факту нападения на маршрутку из Ноябрьска в Сургуте возбудили дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»