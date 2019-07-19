Дикие животные стали нападать на жителей Югры в два раза чаще

В Югре растет число нападений животных на человека. За полгода 2019 года за антирабической помощью (иммунизация против бешенства) обратились почти 2,1 тыс. человек. Это на 12 процентов выше аналогичного периода прошлого года и на 6 процентов выше среднемноголетнего уровня.

В том числе от диких животных за шесть месяцев пострадало 42 человека, что на 62,3 процента выше аналогичного периода прошлого года и на 54,3 процента выше уровня за последние пять лет.

Согласно данным Роспотребнадзора по ХМАО, наибольшие показатели обращаемости населения за антирабической помощью отмечены в Нягани. Далее в порядке убывания идут Советский и Нефтеюганский районы, Урай и Ханты-Мансийск. При этом случаев бешенства среди жителей Югры в 2019 году не зарегистрировано.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.07.19

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