В ХМАО аптеку оштрафовали на миллион за продажу таблеток для эрекции

В Лангепасе аптека «Рифарм» заплатит штраф в один миллион рублей из-за препарата для восстановления потенции. Фармацевты продавали препарат «Саймы», который запрещен.

Биологическую добавку нашли полицейские и передали материалы в управление роспотребнадзора. «Данная биологически активная добавка не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза в связи с содержанием недекларированного синтетического ингибитора фосфодиэстеразы-5 тадалафила, варденафила», – говорится в пояснениях санитарных врачей впонедельник, 22 июля 2019 года. «Саймы» находился в продаже на полке вместе с другими биологически активными добавками.

Арбитражный суд Югры согласился с доводами управления Роспотребнадзора, признал виновным юрлицо и назначил обществу штраф в размере 1 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 22.07.19

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