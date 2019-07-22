По столице Югры разгуливал сбежавший из цирка кенгуру

По Ханты-Мансийску два дня гулял кенгуру. Животное сбежало из цирка-шапито, приехавшего в столицу ХМАО на гастроли. Жители Югры, обсуждая инцидент в социальных сетях, называли побег «спасением» и желали животному больше не попадаться на глаза сотрудникам цирка.

«Когда уже Россия станет цивилизованной страной и запретит эти цирки с животными, перевозные зоопарки, контактные зоопарки и т.д. Я не понимаю, как люди туда могут ходить и смотреть на измученных животных и чему-то радоваться. У нас люди ничего не хотят сами делать, учиться, развиваться им проще животных мучить», – написала в группе «Типичный Ханты-Мансийск» ВКонтакте Арина Михайлова.

«Наверное, этому кенгурёнку лучше умереть на свободе, не избитым, нежели в цирке», – пишет пользователь под ником Ульяна Владимировна.

В итоге кенгуру, покусанного мошками, нашли в черте города. Животное не пострадало.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.07.19

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