В Сургуте водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Трагедия произошла около 7 часов утра на Югорском тракте в районе дома №3 по ул. Заячий остров.

«Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора» наехал на женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия сургутянка получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Стоит отметить, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе, по ст.12.18. «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сургут, служба информации

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