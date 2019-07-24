В Югре спасли молодую пару, застрявшую ночью на необитаемом острове

Югорские спасатели вывезли с необитаемого острова застрявшую там молодую пару. Мужчина 1995 года рождения и 19-летняя девушка случайно пробили резиновую лодку. ЧП произошло 24 июля на протоке Кривуля реки Обь в районе поселка Белый Яр.

Молодым людям удалось спастись из воды, однако они очутились на острове и не смогли преодолеть водную преграду.

На помощь пришли сотрудники Центроспаса. Они нашли пострадавших и эвакуировали их на берег.

«Выезжая на речную прогулку или рыбалку, не забывайте о правилах эксплуатации водного транспорта. Не перегружайте лодку, не пересекайте курс моторных судов, не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне, имейте при себе спасательные средства, не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии», – напоминают в «Центроспас-Югория»..

Сургутский район, служба информации

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