После трагедии в Хабаровском крае в Югре и Тюмени проверяют детские лагеря

В Тюменской области и Югре начались профилактические объезды детских лагерей с участием специалистов регионального ГУ МЧС. Поводом для дополнительных проверок стала трагедия в Хабаровском крае, где при пожаре в детском палаточном лагере погибли четверо детей.

Накануне начальник ГУ МЧС России по ХМАО посетил детский палаточный лагерь в Ханты-Мансийске. Осмотрев палатки, Петр Кугуй решил проверить, как работают его подчиненные. Глава МЧС позвонил на номер 101 и вызвал дежурный караул. Пожарно-спасательные подразделения прибыли в течение четырех минут, в два раза перекрыв норматив.

«Всего в лагере на данный момент отдыхает 31 ребенок в четырех палатках. Днем досуг детей обеспечивает 12 педагогов, в ночную смену дежурит 8 человек. В штабной палатке лагеря администрация несет круглосуточное дежурство, помимо этого в каждой палатке с детьми обязательно находится воспитатель. В палатках огонь и электрика не используются», – рассказали в югорском лагере.

Поручение усилить контроль за пожарной безопасностью в детских лагерях, в том числе палаточных, дал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он обсудил работу лагерей со своим заместителем Ольгой Кузнечевских и президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» Ларисой Шиловой. По словам Шиловой, по инициативе ее организации с 25 июля начнутся профилактические выезды в детские лагеря с участием специалистов ГУ МЧС по Тюменской области.

В летний сезон 2019 года в Тюменской области работают 649 детских оздоровительных организаций, в том числе 14 палаточных лагерей. Десять из них уже завершили свою работу. За первые две смены отдохнуть на территории области успели 103 тысячи детей, 3,8 тысячи из них провели время в палаточных лагерях.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.07.19

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