В Югре новый вид мошенничества: жертв заманивают в кино

Житель Нижневартовска потратил 26 тыс. рублей на несостоявшийся поход в кино. В начале июля 37-летний мужчина познакомился с девушкой по интернету. Завязалась переписка, возникла взаимная симпатия. В итоге девушка предложила вартовчанину сходить в кино. Для совместного похода она выбрала некий частный кинотеатр и прислала ссылку на его сайт, через который мужчина забронировал время и оплатил билеты.

Позже ему пришло уведомление о том, что можно произвести заказ на фрукты и напитки. Вартовчанин оплатил и эти услуги и рассказал об этом своей новой знакомой. Девушка оказалась экономной, она посчитала траты слишком большими, и предложила отменить бронь.

За отказ от услуг администраторы сайта попросили заплатить более 5 тысяч рублей, однако заверили, что потом они вернутся.

«Мужчина перечислил деньги. Через некоторое время он узнал, что до адресата ничего дошло. Пришлось оплатить еще несколько раз. По итогу, сумма достигла более 26 тыс. рублей, а сайт исчез. Только тогда вартовчанин понял, что стал жертвой интернет-мошенников», – сообщили в УМВД по ХМАО.

В возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Девушка в материалах пока не фигурирует, но очевидно, что это временно. «Кинотеатра, в который она предлагала сходить, не существует. После того, как мужчина потратил деньги, переписка с его знакомой исчезла, сама она на связь не выходит», – рассказали «Новому Дню» в полиции.

Нижневартовск, служба информации

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