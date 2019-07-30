В Югре из-за менингита закрыли детский лагерь

В Нижневартовске в летнем детском лагере «Радуга» зафиксирован случай заболевания энтеровирусным менингитом. В лагере уже проведена дезинфекция, обследованы все сотрудники и дети, контактировавшие с инфицированным ребенком.

«С целью разобщения контактных детей и недопущения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции с 26 июля приостановлена эксплуатация ЛОУ «Радуга» сроком на 20 дней. После окончания периода наблюдения лагерь сможет продолжить дальнейшую работу. За контактными установлено ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

По оперативной информации Роспотребнадцора за последнюю в Нижневартовске зарегистрировано 4 случая заболеваний энтеровирусной инфекцией. Ситуация остается на контроле окружного Управления.

При этом в ведомстве добавили, что за шесть месяцев 2019 года заболеваемость энтеровирусной инфекцией в Нижневартовске снизилась в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (зарегистрировано два случая заболеваний энтеровирусной инфекцией). За последнюю (29 неделю) в городе зарегистрировано 4 случая ЭВИ, в том числе 2 случая энтеровирусного менингита.

«Относительно той же недели 2018 года заболеваемость ниже в 2 раза (8 случаев)», – резюмировали в Роспотребнадзоре.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 29.07.19

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