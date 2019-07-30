В Югре турфирма похитила полмиллиона у детей, отдохнувших в Крыму

В Пыть-Яхе директор туристического агентства похитил более 500 тысяч рублей, организовывая детский отдых в Крыму. Мужчина заключил договоры с родителями, но в документах он указал завышенную стоимость билетов на самолет.

«В ходе расследования выяснилось, что на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием с туристической фирмой Тюмени был заключен договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей от 6 до 17 лет с организацией, расположенной на территории Республики Крым. Согласно условиям договора в стоимость договора включена организация проезда воздушным транспортом, а именно бронирование и приобретение проездных документов на детей в количестве 72 человек. Стоимость же самих проездных документов для детей в стоимость договора не входила», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Хотя стоимость авиабилетов составляла 28 тысяч рублей, директор турфирмы указал стоимость проездных документов в размере 36 тысяч рублей. Разницу мужчина присвоил себе. Возбуждено уголовное дело по 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Название турагентства в полиции назвать отказались. Там лишь отметили, что на отдых детей произошедшее не повлияло. Маленькие жители Пыть-Яха съездили в Крым и уже вернулись обратно.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 30.07.19

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